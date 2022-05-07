В Одесской области украинские защитники уничтожили роSSийский беспилотник "Форпост"

Украинские военные в субботу, 7 мая, уничтожили роSSийский беспилотник "Форпост." Он пытался разведал расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры на юге, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Беспилотник "Форпост" оценивают более чем в 7 миллионов долларов. Этот беспилотник может иметь вооружение — контейнер с ракетой ПТРК и способен осуществлять разведку на высотах до 5 км с радиусом действия до 400 км.