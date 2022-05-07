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2022-05-07
В Одесской области украинские защитники уничтожили роSSийский беспилотник "Форпост"
Стоимость беспилотника оценивается в 7 млн долларов.
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Украинские военные в субботу, 7 мая, уничтожили роSSийский беспилотник "Форпост." Он пытался разведал расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры на юге,
Беспилотник "Форпост" оценивают более чем в 7 миллионов долларов. Этот беспилотник может иметь вооружение — контейнер с ракетой ПТРК и способен осуществлять разведку на высотах до 5 км с радиусом действия до 400 км.
Анна Конюченко, ZN.ua