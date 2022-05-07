ВСУ уничтожили много техники и боеприпасов оккупантов: что сейчас происходит на юге Украины

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В Генштабе ВСУ сообщили подробности ситуации.

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники оккупантов в Николаевской области. Об этом утром 7 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Фейсбук.

"В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на Южнобуском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчиками предпринимается ряд мер для обеспечения деятельности роSSийско-оккупационных войск и поддержки роSSийского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

В городе Мариуполь оккупанты продолжают блокирование подразделений Сил обороны в районе “Азовсталь”. Враг совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.


Анна Вернигора, politeka.net

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