РоSSияне уже потеряли в войне более 25 тысяч военных

Оккупанты лишились еще 12 танков и 27 боевых бронированных машин.

РоSSияне уже потеряли в войне более 25 тысяч военных

По состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных. За последние сутки – 200.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Потери роSSийской техники:

  • танков ? 1122 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ? 2713 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 509 (+7) ед,
  • РСЗО – 172 (+1) ед,
  • средств ПВО – 84 (+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) ед,
  • кораблей /катеров – 11 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
  • специальной техники – 38 (+0),
  • крылатых ракет – 90 (+0).

Самые большие потери противника наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявили, что война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений и наиболее передовым силам РоSSии.

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