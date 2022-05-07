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2022-05-07
РоSSияне уже потеряли в войне более 25 тысяч военных
Оккупанты лишились еще 12 танков и 27 боевых бронированных машин.
По состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных. За последние сутки – 200.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Потери роSSийской техники:
- танков ? 1122 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ? 2713 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 509 (+7) ед,
- РСЗО – 172 (+1) ед,
- средств ПВО – 84 (+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) ед,
- кораблей /катеров – 11 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
- специальной техники – 38 (+0),
- крылатых ракет – 90 (+0).
Самые большие потери противника наблюдались в Слобожанском операционном районе.
Напомним, в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявили, что война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений и наиболее передовым силам РоSSии.