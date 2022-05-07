РоSSияне уже потеряли в войне более 25 тысяч военных

Оккупанты лишились еще 12 танков и 27 боевых бронированных машин.

По состоянию на 7 мая, роSSийская армия потеряла около 25 100 военных. За последние сутки – 200.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Потери роSSийской техники:

танков ? 1122 (+12) ед,

боевых бронированных машин ? 2713 (+27) ед,

артиллерийских систем – 509 (+7) ед,

РСЗО – 172 (+1) ед,

средств ПВО – 84 (+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) ед,

кораблей /катеров – 11 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет – 90 (+0).

Самые большие потери противника наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявили, что война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений и наиболее передовым силам РоSSии.