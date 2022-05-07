ПВО сбила ракету россиян над Полтавской областью

7 мая также был удар по Карловке.

ПВО сбила ракету россиян над Полтавской областью
Фото: defence-ua.com

Силы украинской противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов над Полтавской областью.

Об этом написал в Телеграме руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!", - написал Лунин.

Лунин напомнил, что 7 мая последовал удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.

Напомним, что днем 7 мая войска РФ, применяя стратегическую авиацию, нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области.

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