ПВО сбила ракету россиян над Полтавской областью

7 мая также был удар по Карловке.

Силы украинской противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов над Полтавской областью.

Об этом написал в Телеграме руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!", - написал Лунин.

Лунин напомнил, что 7 мая последовал удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.