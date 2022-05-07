В Донецкой области больше всего от ночных обстрелов оккупантов пострадал Бахмут, есть погибший

Число жертв будет расти.

В Донецкой области больше всего от ночных обстрелов оккупантов пострадал Бахмут, есть погибший
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В Донецкой области этой ночью больше всего от обстрелов оккупантов пострадал город Бахмут.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу - так прошла сегодняшняя ночь", - отметил он.

В Бахмуте россияне совершили авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем, и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше, отметил Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждены – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Как сообщили в Национальной полиции, за прошедшие сутки роSSийские войска ударили в области по 15 населенным пунктам: Мариуполю, Северску, Торецку, Авдеевке, Марьинке, Святогорску, Зализному, Дружковке, Нью-Йорку, Северному, Дробышевому, Рай-Александровке, Яровой, Дроновке, Свято-Покровску.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, в Донецкой области с начала войны погибли 326 гражданских. В настоящее время не известно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, в городе погибли не менее 20 000 гражданских человек. Посчитать точно сейчас невозможно, кроме того, оккупанты сжигают тела погибших мирных мариупольцев в мобильных крематориях и хоронят их в братских могилах.

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