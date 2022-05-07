Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области

По предварительным данным, погибших нет.

Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Фото: Вечірній Харків

РоSSийские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.

Об этом сообщает Общественное.

"По предварительным данным, погибших и раненых нет, сообщили в Харьковской областной военной администрации. Информацию о последствиях удара уточняют", - говорится в сообщении.

Отметим, что Красноград находится в 101 км к юго-западу от Харькова.

Напомним, что Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области был уничтожен прямым попаданием роSSийской ракеты в ночь на 7 мая. Однако коллекция не пострадала – ее успели вывезти.

По данным ОВА, по окрестностям Харькова ночью 7 мая стреляли несколько раз. Пострадавших нет. Также враги обстреляли Богодухов, пострадавших нет. Бои продолжаются на Изюмском направлении.

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