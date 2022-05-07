ВСУ уничтожили роSSийский катер около острова Змеиный

Речь идет о десантном катере оккупантов.

ВСУ уничтожили роSSийский катер около острова Змеиный
Фото: Скрін з відео

В акватории Черного моря около острова Змеиный украинские защитники уничтожили роSSийский катер типа "Серна".

Об этом сообщают оперативное командование "Юг" в Facebook и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

ОК "Юг" опубликовало уничтожение вражеского объекта на воде, около берегов острова.

"Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбития самых упорных усилий врага", - написали в ОК "Юг".

По данным Братчука, речь идет о десантном катере типа "Серна".

Напомним, что 2 мая около острова Змеиный были уничтожены два роSSийских катера.

Также 30 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов на острове Змеиный. Были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи.

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