ВСУ уничтожили роSSийский катер около острова Змеиный

В акватории Черного моря около острова Змеиный украинские защитники уничтожили роSSийский катер типа "Серна".

Об этом сообщают оперативное командование "Юг" в Facebook и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

ОК "Юг" опубликовало уничтожение вражеского объекта на воде, около берегов острова.

"Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбития самых упорных усилий врага", - написали в ОК "Юг".

По данным Братчука, речь идет о десантном катере типа "Серна".

Напомним, что 2 мая около острова Змеиный были уничтожены два роSSийских катера.

Также 30 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов на острове Змеиный. Были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи.