Враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе Азовстали, – Генштаб

На Изюмском направлении ведет воздушную разведку для уточнения позиций наших войск.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не предпринимал. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тышки оккупанты взорвали три автомобильных моста с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе Азовстали. Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделения сил обороны уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчики приняли ряд мер по обеспечению деятельности роSSийско-оккупационных войск и поддержанию роSSийского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

За сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поразили четырнадцать БпЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за минувшие сутки отразили восемь атак врага, уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.