РоSSийские оккупанты могут пытать около 500 человек в подвалах на Херсонщине

На временно захваченных территориях Херсонской области роSSийские военные могут держать в подвалах и пытать около 500 украинцев. Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на брифинге в « Медиацентре Украина ».

По ее информации, много людей удерживают в Херсоне и в населенных пунктах на административной границе с Крымом. В частности, в Новоалексеевке и Геническе.

Ташева отметила, что оккупанты похищают активистов и ветеранов АТО по специальным спискам.

«Оккупационные администрации приходят с целыми списками по активистам или тем, кто участвовал в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или, например, тем, кто служил в АТО и, возможно, сейчас хотел присоединиться к рядам украинской армии. К ним приходят домой и забирают, похищают», — рассказала представительница президента.

Она подчеркнула, что то же самое россияне делали во время оккупации Крымского полуострова в 2014 году: «Сначала заходили военные, затем зачищали информационное поле, активистов, журналистов и так далее. Потом проводился так называемый "референдум"», — объяснила Ташева.

По ее словам, сначала РФ рассматривала сценарий проведения "референдума" на временном захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, а теперь собирается "присоединить" регион к Крыму.

Представительница президента добавила, что такие намерения можно заметить в публичных дискуссиях оккупационных властей полуострова. Там создают пропагандистские медиа, освещающие информацию не только о временном оккупированном Крыму, но и о Херсонщине или Запорожье: «целые сюжеты уже делают так называемые "крымские медиа" с приставкой Крым 24 Херсон или Запорожье».

Тамила Ташева сообщила о наличии роSSийских фильтрационных лагерей и на территории АР Крым, ближе к админгранице с Херсонской областью. По ее данным, туда военные РФ привозят украинцев с недавно захваченных территорий, в том числе из Мариуполя.

Как она рассказала, там оккупанты действительно проводят фильтрационные мероприятия. В частности, мужчин раздевают в поисках татуировок, которые могли бы свидетельствовать об их принадлежности к ВСУ или другим вооруженным формированиям Украины.