WSJ: Призывники РоSSии не способны завоевать Украину и на это есть причины

Модель построения профессиональной армии из добровольцев доказала свою эффективность в современной войне, информирует ZN.ua.

WSJ: Призывники РоSSии не способны завоевать Украину и на это есть причины
© Минобороны РоSSии/t.me

Когда роSSийские танки зашли в Украину, никто из аналитиков не думал, что уже через несколько дней роSSийские военные будут плакать на камеру, умолять в сообщениях своих родителей о помощи и добровольно сдаваться украинским войскам.

Одно из распространенных объяснений для столь неожиданного поворота событий – это тот факт, что роSSийская армия использует срочников с ограниченными навыками и низкой моралью. Привлечение таких военных может свидетельствовать об отчаянии Владимира Путина и о том, что у него осталось мало вариантов. Однако, Вооруженные силы Украины тоже включают солдат срочной службы, но не страдают от аналогичных проблем с личным составом, пишет Wall Street Journal.

Западные СМИ уделяли больше внимания тому, как призыв на срочную службу может повлиять на результаты на поле битвы. РоSSийский провал в попытке одержать быструю победу поддерживает выводы некоторых исследований, свидетельствующих, что армии срочников хуже воюют, чем профессиональные армии, наполненные добровольцами. Большие потери также подтверждают, что правительства склонны легкомысленно относиться к солдатам-срочникам, поскольку их легко заменить. Такие военные страдают от низкой морали по той простой причине, что никто из них не хочет быть на поле битвы. Эта проблема еще больше усугубляется, когда армия отражает социальное неравенство и менее благополучным призывникам приходится служить вместе с более привилегированными добровольцами. Срочная служба создает дисциплинарные проблемы. Солдаты дезертируют, массово предают службу или даже устраивают мятежи.


Лесь Димань, ZN.ua

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