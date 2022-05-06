WSJ: Призывники РоSSии не способны завоевать Украину и на это есть причины

Когда роSSийские танки зашли в Украину, никто из аналитиков не думал, что уже через несколько дней роSSийские военные будут плакать на камеру, умолять в сообщениях своих родителей о помощи и добровольно сдаваться украинским войскам.

Одно из распространенных объяснений для столь неожиданного поворота событий – это тот факт, что роSSийская армия использует срочников с ограниченными навыками и низкой моралью. Привлечение таких военных может свидетельствовать об отчаянии Владимира Путина и о том, что у него осталось мало вариантов. Однако, Вооруженные силы Украины тоже включают солдат срочной службы, но не страдают от аналогичных проблем с личным составом, пишет Wall Street Journal .