Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на пятницу, 6 мая.

"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - подчеркивает министерство.

Королевское минобороны обновляет карту боевых действий в Украине каждый день. Согласно карте предыдущего дня, рашисты пока не отступают с оккупированных территорий и продолжают наступление. В то же время Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление захватчикам: мы сохраняем свое преимущество на нескольких направлениях (отмечены на карте синими стрелочками).