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2022-05-06
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Оккупантам не удалось продвинуться вперед по сравнению с предыдущим днем, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на пятницу, 6 мая.
"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", -
Королевское минобороны обновляет карту боевых действий в Украине каждый день. Согласно карте предыдущего дня, рашисты пока не отступают с оккупированных территорий и продолжают наступление. В то же время Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление захватчикам: мы сохраняем свое преимущество на нескольких направлениях (отмечены на карте синими стрелочками).
Анастасия Дэйна, ZN.ua