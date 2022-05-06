Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

Оккупантам не удалось продвинуться вперед по сравнению с предыдущим днем, информирует ZN.ua.

Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
© Минобороны РоSSии/t.me

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на пятницу, 6 мая.

"РоSSия продолжает незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", - подчеркивает министерство.

Королевское минобороны обновляет карту боевых действий в Украине каждый день. Согласно карте предыдущего дня, рашисты пока не отступают с оккупированных территорий и продолжают наступление. В то же время Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление захватчикам: мы сохраняем свое преимущество на нескольких направлениях (отмечены на карте синими стрелочками).


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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