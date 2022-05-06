Украина провела обмен пленными и вернула домой 41 человека, – Верещук

Среди освобожденных - настоятель храма Православной церкви Украины.

Украина провела обмен пленными и вернула домой 41 человека, – Верещук
Ірина Верещук
Фото: ОПУ

Украина произвела очередной обмен пленными. Домой возвращается 41 человек, в том числе 11 женщин.

Об этом сообщила в Telegram министр реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, освободить удалось 28 военных и 13 гражданских.

Напомним, во время предыдущего обмена, состоявшегося 30 апреля, удалось освободить 14 украинцев: семерых военных и семерых гражданских. Одна из женщин-военных была на 5 месяце беременности.

С начала войны при помощи Службы безопасности было проведено 9 обменов и возвращены в Украину 324 наших пленных.

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