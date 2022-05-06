Контрнаступление ВСУ под Харьковом и огромные потери оккупантов: сводка Генштаба ВСУ на вечер 6 мая
Идут 72-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . На вечер пятницы, 6 мая, большая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует
На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
В Беларуси остаются подразделения ВС РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.
Отдельные подразделения ВС РФ прикрывают украинскую границу в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.
В населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласование с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района Уразово Белгородской области в Украину перемещаются подразделения из Восточного военного округа.
Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел.
По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.
На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.
На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.
На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.
На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.
На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.
В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".
Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.
На Южнобужском направлении враг наносил огневое поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.
На Бессарабском направлении РоSSийская Федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Личный состав оперативной группы русских войск находится в боевой готовности "Полна".
Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование ВС РФ, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.