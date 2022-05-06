РоSSийские войска обстреляли село Каменское под Запорожьем

Некоторые жители отказались от эвакуации и остаются в селе.

РоSSийские войска обстреляли село Каменское под Запорожьем
Наслідки обстрілів села Кам’янське під Запоріжжям
Фото: Telegram Запорізької обласної військової адміністрації

В результате очередной вооруженной атаки россиян по селу Каменскому в Запорожской области были повреждены частные дома.

Об этом сообщает в Telegram Запорожская областная военная администрация.

Несмотря на то, что большинство людей уже уехали из села, часть местных все же осталась в собственных домах. Они рассказывают, что поселок регулярно обстреливается, а к страшным звукам уже привыкли. Из-за роSSийской вооруженной агрессии полностью разрушены или сгорели немало домов, погибают или получают ранения целые семьи, страдают от вражеских атак и животные.

Люди рассказывают, что роSSийские снаряды регулярно прилетают во двор, а обстрелы начинаются ранним утром и заканчиваются поздно вечером.

Напомним, вследствие ракетного удара оккупантов по Запорожью в городе повреждены два дома в частном секторе.

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