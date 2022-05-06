Кремль продолжает фантазировать о том, что Польша планирует захватить часть Украины

Поскольку значительных успехов на поле боя нет, Москва пытается получить их на информационном фронте, информирует ZN.ua.

Кремль продолжает фантазировать о том, что Польша планирует захватить часть Украины
© Официциальный сайт Кремля

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, которая является одной из тех стран, которые сейчас больше всего помогают Украине, планирует захватить часть нашей территории. Слова Пескова цитируют росСМИ.

Более того, он отмечает, что Варшава никогда не была дружественной, а в последние дни она стала особенно враждебной.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, – это очевидные факты", — отметил Песков.

Возможно, "вдохновением" для такого информационного вброса спикера Владимира Путина стало вчерашнее выступление польского президента Анджея Дуды, который сказал, что со временем между Украиной и Польшей исчезнут границы.

"Между нашими странами - Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — сказал Дуда.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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