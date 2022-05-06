Кремль продолжает фантазировать о том, что Польша планирует захватить часть Украины

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша , которая является одной из тех стран, которые сейчас больше всего помогают Украине, планирует захватить часть нашей территории. Слова Пескова цитируют росСМИ .

Более того, он отмечает, что Варшава никогда не была дружественной, а в последние дни она стала особенно враждебной.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, – это очевидные факты", — отметил Песков.

Возможно, "вдохновением" для такого информационного вброса спикера Владимира Путина стало вчерашнее выступление польского президента Анджея Дуды, который сказал, что со временем между Украиной и Польшей исчезнут границы.

"Между нашими странами - Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — сказал Дуда.