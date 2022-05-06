РоSSияне обстреляли авто для эвакуации из "Азовстали", есть погибший — "Азов"

Еще шесть бойцов получили ранения.

РоSSияне обстреляли авто для эвакуации из
© Таисия Ястремская

В полку "Азов" сообщили, что во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россиянами, применившими противоракетный комплект, был подбит автомобиль, предназначенный для эвакуации.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — сообщает пресс-служба "Азова".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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