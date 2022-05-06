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2022-05-06
РоSSияне обстреляли авто для эвакуации из "Азовстали", есть погибший — "Азов"
Еще шесть бойцов получили ранения.
© Таисия Ястремская
В полку "Азов" сообщили, что во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россиянами, применившими противоракетный комплект, был подбит автомобиль, предназначенный для эвакуации.
"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — сообщает
Виктория Хмилевская, ZN.ua