РоSSияне обстреляли авто для эвакуации из "Азовстали", есть погибший — "Азов"

В полку "Азов" сообщили, что во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россиянами, применившими противоракетный комплект, был подбит автомобиль, предназначенный для эвакуации.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — сообщает пресс-служба "Азова".