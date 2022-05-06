Северодонецк почти оцеплен войсками РФ и коллаборантами, – глава ВГА

В городе остаются около 15 тысяч жителей, которые не хотят эвакуироваться.

Северодонецк почти оцеплен войсками РФ и коллаборантами, – глава ВГА
Руїни інтернату в Сєвєродонецьку
Фото: Facebook/Дар'я Касьянова

РоSSийские войска и войска "ЛНР" пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям, город почти оцеплен.

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона #UAразом.

"Город почти оцеплен войсками РФ и "ЛНР", и (они. – Ред.) пытаются штурмовать город на нескольких направлениях", – сказал Александр Стрюк.

Он добавил, что активные боевые действия не заставляют местное население покидать город: темпы эвакуации существенно снизились.

"Они почти мизерные: это где-то до десяти человек в день, которых удается уговорить уехать. Трудно с этим, поскольку остается в городе около 15 тысяч не выезжающего населения", - уточнил Стрюк.

Напомним, 27 апреля роSSийские военные обстреляли больницу в Северодонецке, погибла одна женщина.

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