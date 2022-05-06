РоSSийские оккупанты потеряли уже почти 25 тысяч военных

РФ потеряла также 8 танков и 35 боевых бронированных машин.

РоSSийские оккупанты потеряли уже почти 25 тысяч военных

По состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери роSSийской техники:

  • танков ? 1110 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед,

  • артиллерийских систем – 502 (+3) ед,

  • РСЗО – 171 (+2) ед,

  • средства ПВО – 83 (+0) ед,

  • самолетов – 199 (+3) ед,

  • вертолетов – 155 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед,

  • корабли /катера – 11 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

  • специальная техника – 38(+0),

  • крылатые ракеты – 90(+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Напомним, ВСУ отбили 11 атак оккупантов на Донбассе и сбили семь беспилотников.

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