РоSSийские оккупанты потеряли уже почти 25 тысяч военных
РФ потеряла также 8 танков и 35 боевых бронированных машин.
По состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери роSSийской техники:
-
танков ? 1110 (+8) ед,
-
боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед,
-
артиллерийских систем – 502 (+3) ед,
-
РСЗО – 171 (+2) ед,
-
средства ПВО – 83 (+0) ед,
-
самолетов – 199 (+3) ед,
-
вертолетов – 155 (+0) ед,
-
автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед,
-
корабли /катера – 11 (+1) ед,
-
БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
-
специальная техника – 38(+0),
-
крылатые ракеты – 90(+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
Напомним, ВСУ отбили 11 атак оккупантов на Донбассе и сбили семь беспилотников.