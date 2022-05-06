РоSSийские оккупанты потеряли уже почти 25 тысяч военных

РФ потеряла также 8 танков и 35 боевых бронированных машин.

По состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери роSSийской техники:

танков ? 1110 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед,

артиллерийских систем – 502 (+3) ед,

РСЗО – 171 (+2) ед,

средства ПВО – 83 (+0) ед,

самолетов – 199 (+3) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед,

корабли /катера – 11 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

специальная техника – 38(+0),

крылатые ракеты – 90(+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Напомним, ВСУ отбили 11 атак оккупантов на Донбассе и сбили семь беспилотников.