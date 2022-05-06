РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»

РоSSия действительно может объявить Украине полноценную войну. Такие данные в ходе брифинга огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты разведки, пишет Politeka.net.

"По данным партнерских спецслужб у РоSSии есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть", - сказал премьер.

Шмыгаль также заверил, что в любом случае Украина будет бороться до полной победы над роSSийскими оккупантами.

Также он сообщил, что половина территории Украины загрязнена минами или снарядами, которые не разорвались.

По его словам, речь идет о более 300 тысяч квадратных километров территории Украины.

Добавим, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагает, что с приближением 9 мая путин будет пытаться наращивать «роSSийское пушечное мясо» в войне против Украины.

«Я думаю, путин попытается отойти от своей «спецоперации». Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше роSSийского пушечного мяса», – заявил министр в интервью радио LBC.

По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны. При этом министр уточнил, что у него пока нет такой информации.

Уоллес также назвал «жалкой попыткой» утаивание того факта, что роSSийские генералы «отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, тщеславия и эго путина».

Отметим, на утро 6 мая потери оккупантов в живой силе составили 24 900 человек. Таковы данные Генштаба ВСУ.