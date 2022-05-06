РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»

РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»

РоSSия действительно может объявить Украине полноценную войну. Такие данные в ходе брифинга огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты разведки, пишет Politeka.net.

"По данным партнерских спецслужб у РоSSии есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть", - сказал премьер.

Шмыгаль также заверил, что в любом случае Украина будет бороться до полной победы над роSSийскими оккупантами.

ВСУ, техника, война

Также он сообщил, что половина территории Украины загрязнена минами или снарядами, которые не разорвались.

По его словам, речь идет о более 300 тысяч квадратных километров территории Украины.

Добавим, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагает, что с приближением 9 мая путин будет пытаться наращивать «роSSийское пушечное мясо» в войне против Украины.

«Я думаю, путин попытается отойти от своей «спецоперации». Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше роSSийского пушечного мяса», – заявил министр в интервью радио LBC.

путин

По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны. При этом министр уточнил, что у него пока нет такой информации.

Уоллес также назвал «жалкой попыткой» утаивание того факта, что роSSийские генералы «отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, тщеславия и эго путина».

Отметим, на утро 6 мая потери оккупантов в живой силе составили 24 900 человек. Таковы данные Генштаба ВСУ.


Катерина Петренко, politeka.net

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