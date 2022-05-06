РоSSия почти окружила Северодонецк и пытается штурмовать его с нескольких сторон – глава ВГА

РоSSийские войска и коллаборанты пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области с нескольких направлений, рассказал глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

“Город почти окружен войсками РФ и «ЛНР», и (они) пытаются штурмовать город по нескольким направлениям”, – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом.

Тем не менее, как подчеркнул глава ВГА, такая информация не является стимулом для мирных жителей, чтобы выехать из города, а темпы эвакуации в целом существенно снизились.

"Они – почти мизерные: это где-то до десяти людей в день, которых удается уговорить выехать. Трудно с этим, поскольку остаётся в городе около 15 тысяч населения, которое не выезжает", – уточнил Стрюк.