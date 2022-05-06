Над Одесщиной сбили роSSийскую ракету

Силы противовоздушной обороны обезвредили в Белгород-Днестровском районе Одесской области вражескую ракету. Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

"Обломки ракеты, упавшие на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры, как доказательства преступления врага против Украины изъяты следственно-оперативной группой Нацполиции, что работала на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook/okPivden

Фото: facebook/okPivden

Пострадавших нет.

Напомним, ранее РоSSия дважды нанесла удары по мосту через Днестровский лиман, а также по городу Арциз.