Украинские военные могут приступить к обучению работе с ними уже на следующей неделе.

Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц в дополнение к пяти, которые пообещали Нидерланды. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Reuters.

Она сообщила, что обучение украинских военных работе с этим артиллерийским вооружением может начаться в Германии уже на следующей неделе.

Напомним, в апреле премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна поставит Украине более тяжелое оборудование. Он добавил, что этот вопрос рассматривается с союзниками.

Впоследствии министерша обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Германия поддержала инициативу Нидерландов поставить гаубицы и готова прислать к ним боеприпасы и научить украинцев работе с ними. Количество единиц тогда не сообщали, но сказали, что оно "ограничено".