Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц

Украинские военные могут приступить к обучению работе с ними уже на следующей неделе.

Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц
Фото: Dreamstime.com

Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц в дополнение к пяти, которые пообещали Нидерланды. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Reuters.

Она сообщила, что обучение украинских военных работе с этим артиллерийским вооружением может начаться в Германии уже на следующей неделе.

Напомним, в апреле премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна поставит Украине более тяжелое оборудование. Он добавил, что этот вопрос рассматривается с союзниками.

Впоследствии министерша обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Германия поддержала инициативу Нидерландов поставить гаубицы и готова прислать к ним боеприпасы и научить украинцев работе с ними. Количество единиц тогда не сообщали, но сказали, что оно "ограничено".

Гаубицы Украина также получает от других государств, в частности США и Канады.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — ПентагонНет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон
Рекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантовРекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантов
Путин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видеоПутин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видео
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Великобритания может передать Украине оружие «более высокой дальности»Великобритания может передать Украине оружие «более высокой дальности»
Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - МоравецкийПольша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий
Экс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживаниеЭкс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживание
Финляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощьФинляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощь
Украине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – ЗеленскийУкраине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости