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2022-05-06
Поставки военной техники в Украину поддерживают 67% граждан ЕС - Eurobarometer
Но существует значительная разница в уровне поддержки в разных странах, информирует
© Mateusz Morawiecki / Facebook
Около двух третей граждан Европейского Союза одобряют закупку и поставку военной техники в Украину, сообщает
Полностью одобряют военную помощь Украине 33% респондентов; скорее одобряют, чем нет – 34%.
В то же время существует значительная разница между странами в этой поддержке: если в Финляндии она составляет 90%, Эстонии – 87%, Польше – 86%, Литве – 84%, Португалии – 83%, то в Болгарии и на Кипре – только 30-31%.
При этом подавляющее большинство граждан ЕС (93%) одобряет предоставление гуманитарной помощи пострадавшим из-за войны.
Анастасия Дэйна, ZN.ua