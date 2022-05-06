Поставки военной техники в Украину поддерживают 67% граждан ЕС - Eurobarometer

Около двух третей граждан Европейского Союза одобряют закупку и поставку военной техники в Украину, сообщает Eurobarometer .

Полностью одобряют военную помощь Украине 33% респондентов; скорее одобряют, чем нет – 34%.

В то же время существует значительная разница между странами в этой поддержке: если в Финляндии она составляет 90%, Эстонии – 87%, Польше – 86%, Литве – 84%, Португалии – 83%, то в Болгарии и на Кипре – только 30-31%.