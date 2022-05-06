Зеленский: роSSийская армия использовала против Украины уже 2014 ракет

РоSSийская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, а в украинском небе было зафиксировано 2682 появления роSSийских боевых самолетов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам благотворительного вечера Brave Ukraine, народу Великобритании и народу Украины.

"Каждый из таких «прилетов» – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры. Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день роSSийские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддома, амбулатории", – подчеркнул Зеленский.

Во временно оккупированных районах Украины на востоке и юге – катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов.

"РоSSия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом Это невозможность провести хирургические операции... Это даже просто нехватка антибиотиков!Вот это последствия роSSийской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков. И мы это обязательно сделаем. Благодаря, в частности, и вашей поддержке", - сказал Зеленский.