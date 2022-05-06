РоSSия все еще хочет что-то получить до 9 мая, например «Азовсталь» — британская разведка

Войска оккупантов продолжают штурм металлургического комбината, информирует ZN.ua.

РоSSия все еще хочет что-то получить до 9 мая, например «Азовсталь» — британская разведка

РоSSийские войска в Мариуполе уже второй день продолжают наземный штурм металлургического комбината «Азовсталь», несмотря на заявления россиян, что они блокируют его, подтверждает разведка Министерства обороны Великобритании.

«Восстановление усилий РоSSии взять «Азовсталь» и завершить захват Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться хоть какого-нибудь символического успеха в Украине», - отмечают аналитики.

Эти усилия стоили РоSSии значительных потерь личного состава, оборудования и боеприпасов.

«Пока украинское сопротивление продолжается в Азовстали, роSSийские потери будут только увеличиваться и срывать их планы на юге Донбасса», - добавляют разведчики.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 06 May 2022

Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/6jHlpk2hy5

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/7ViaoqSnAV

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 6, 2022

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Ирина Знась, ZN.ua

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