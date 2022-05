РоSSия все еще хочет что-то получить до 9 мая, например «Азовсталь» — британская разведка

РоSSийские войска в Мариуполе уже второй день продолжают наземный штурм металлургического комбината «Азовсталь», несмотря на заявления россиян, что они блокируют его, подтверждает разведка Министерства обороны Великобритании.

«Восстановление усилий РоSSии взять «Азовсталь» и завершить захват Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться хоть какого-нибудь символического успеха в Украине», - отмечают аналитики.

Эти усилия стоили РоSSии значительных потерь личного состава, оборудования и боеприпасов.

«Пока украинское сопротивление продолжается в Азовстали, роSSийские потери будут только увеличиваться и срывать их планы на юге Донбасса», - добавляют разведчики.