РоSSийские военные обстреляли экопарк под Харьковом, погиб подросток-волонтер

Генеральная прокуратура квалифицировала это как военное преступление с умышленным убийством

РоSSийские военные обстреляли экопарк под Харьковом, погиб подросток-волонтер

РоSSийские военные в четверг, 5 мая, обстреляли Фельдмана Экопарка в Харьковской области. Погиб 15-летний волонтер. Об этом в своем Facebook сообщил его владелец и народный депутат Александр Фельдман.

“Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из Фельдмана Экопарка под обстрел попала команда наших сотрудников волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь сражаются врачи. Погибшему парню было 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою! Это уже шестая жертва из нашей команды”, – сообщил Александр Фельдман.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры по этому факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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