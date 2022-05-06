РоSSийские военные обстреляли экопарк под Харьковом, погиб подросток-волонтер

РоSSийские военные в четверг, 5 мая, обстреляли Фельдмана Экопарка в Харьковской области. Погиб 15-летний волонтер. Об этом в своем Facebook сообщил его владелец и народный депутат Александр Фельдман.

“Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из Фельдмана Экопарка под обстрел попала команда наших сотрудников волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь сражаются врачи. Погибшему парню было 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою! Это уже шестая жертва из нашей команды”, – сообщил Александр Фельдман.