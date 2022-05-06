Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон

Соединенные Штаты Америки не видят никаких помех для поставок в Украину зарубежного вооружения. И ежедневные удачные поставки это доказывают. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщают СМИ .

«Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают «неисчерпаемыми» возможностями для поставок оружия на Украину.

Причем их возможности позволяют обеспечить поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.