Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон

США располагают «неисчерпаемыми» возможностями для поставок оружия в Украину

Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон
© Кадр/YouTube

Соединенные Штаты Америки не видят никаких помех для поставок в Украину зарубежного вооружения. И ежедневные удачные поставки это доказывают. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщают СМИ.

«Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают «неисчерпаемыми» возможностями для поставок оружия на Украину.

Причем их возможности позволяют обеспечить поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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