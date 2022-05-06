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2022-05-06
Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон
США располагают «неисчерпаемыми» возможностями для поставок оружия в Украину
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Соединенные Штаты Америки не видят никаких помех для поставок в Украину зарубежного вооружения. И ежедневные удачные поставки это доказывают. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщают
«Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен», — сказал он.
В свою очередь пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают «неисчерпаемыми» возможностями для поставок оружия на Украину.
Причем их возможности позволяют обеспечить поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.
Дубенко Вадим, ZN.ua