НАТО заявило о готовности увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море

НАТО обещает расширить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море, пока потенциальная заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет рассматриваться. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью SVT .

Столтенберг добавил, что НАТО найдет решение для удовлетворения потребностей Швеции в гарантиях безопасности во время переходного периода, который может занять до года.

«С того потенциального момента, когда Швеция подаст заявку, а НАТО скажет, что хотело бы, чтобы Швеция присоединилась (к альянсу), у НАТО возникнет обязательство обеспечить гарантии безопасности Швеции», - заявил генсек альянса.

В частности, Столтенберг отметил, что это будет включать в себя усиление присутствия НАТО вокруг Швеции и в Балтийском море.