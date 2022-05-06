НАТО заявило о готовности увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море

Североатлантический альянс готов дать гарантии безопасности Швеции в период рассмотрения ее возможной заявки о вступлении, информирует ZN.ua.

НАТО заявило о готовности увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море
© NATO/Flickr

НАТО обещает расширить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море, пока потенциальная заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет рассматриваться. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью SVT.

Столтенберг добавил, что НАТО найдет решение для удовлетворения потребностей Швеции в гарантиях безопасности во время переходного периода, который может занять до года.

«С того потенциального момента, когда Швеция подаст заявку, а НАТО скажет, что хотело бы, чтобы Швеция присоединилась (к альянсу), у НАТО возникнет обязательство обеспечить гарантии безопасности Швеции», - заявил генсек альянса.

В частности, Столтенберг отметил, что это будет включать в себя усиление присутствия НАТО вокруг Швеции и в Балтийском море.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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