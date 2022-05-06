Путин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видео

Президент РФ Владимир Путин изменит свое отношение к войне в Украине только в случае грозящего очевидного поражения. Но понимание такого исхода придет к нему нескоро. Об этом заявил американский дипломат Джон Гербст в интервью телеканалу «Україна 24».

«Он может настаивать на попытках одержать победу в течение года или даже двух», — говорит он.

При таком сценарии Гербст уверен, что последствия для украинцев и россиян будут плачевными. При этом дипломат заверил, что Соединенные Штаты Америки готовы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Дипломат также оценил перспективы оккупантов захватить Одессу и другие крупные города.

«Все зависит от Путина. Уверен, что РоSSия не имеет больших успехов в этой войне. Возможно, они примут еще какую-то территорию, но они не займут большие города», — сказал он, спрогнозировав, что россияне не пойдут в Приднестровье.

«Возможно, они примут Мариуполь, но даже это не будет для них просто. Для них цена этой войны — сверхбольшая, и многие это понимают. Но Путин еще считает, что он может как-то победить», — добавил он.