ЕС может ввести санкции против Алины Кабаевой, - Bloomberg

Европейский Союз предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кабаева возглавляет совет директоров роSSийского холдинга "Национальная медиа-группа", владеющего долями почти во всех основных медиа РФ , и распространяющего государственную пропаганду.

В распоряжении издания оказался проект санкций, который должен быть утвержден в ближайшие дни. В документе находится National Media Group.

В документе говорится, что Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

При этом уточняется, что список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может измениться.

Напомним, 14 апреля более 60 депутатов Верховной Рады Украины подписали обращение к послу Швейцарской Конфедерации в Украине Клоду Вильду с просьбой содействовать введению санкций против Кабаевой, которая постоянно живет в Швейцарии.