Премьер Венгрии назвал новый пакет санкций ЕС против РоSSии "исторической ошибкой"
По мнению Орбана, он больше навредит Венгрии, чем РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал возможное принятие шестого пакета санкций Европейского союза против РФ "исторической ошибкой". Об этом сообщает
"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать мероприятия, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если все необходимые предварительные условия будут соблюдены во всех государствах-членах", — говорится в письме.
По мнению Орбана, новый пакет санкций Евросоюза станет причиной роста цен на энергоносители и приведет к дальнейшему увеличению давления на наиболее уязвимые государства при том, что ЕС не приложит существенных усилий для смягчения последствий.
"Сокращение объемов закупки роSSийского ископаемого топлива будет невозможно без мощных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако из-за санкций необходимые национальные ресурсы придется перераспределить на избыточные инвестиции в ископаемые, тогда как Европейский Союз будет иметь достаточно финансирования для нас только на бумаге", — написал Виктор Орбан.
Кроме этого, премьер Венгрии убежден, что новые санкции ЕС нанесут больше ущерба его стране, чем РоSSии. Он также отметил, что шестой пакет санкций против РФ подрывает единство Евросоюза.