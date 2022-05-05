Премьер Венгрии назвал новый пакет санкций ЕС против РоSSии "исторической ошибкой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал возможное принятие шестого пакета санкций Европейского союза против РФ "исторической ошибкой". Об этом сообщает Index .

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать мероприятия, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если все необходимые предварительные условия будут соблюдены во всех государствах-членах", — говорится в письме.

По мнению Орбана, новый пакет санкций Евросоюза станет причиной роста цен на энергоносители и приведет к дальнейшему увеличению давления на наиболее уязвимые государства при том, что ЕС не приложит существенных усилий для смягчения последствий.

"Сокращение объемов закупки роSSийского ископаемого топлива будет невозможно без мощных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако из-за санкций необходимые национальные ресурсы придется перераспределить на избыточные инвестиции в ископаемые, тогда как Европейский Союз будет иметь достаточно финансирования для нас только на бумаге", — написал Виктор Орбан.