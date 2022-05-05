Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины

Президент Украины и премьер Британии договорились провести еще один телефонный разговор в ближайшие дни.

Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины
ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы оборонной поддержки Украины, а также общие международно-правовые меры.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде. Также обсудили будущие совместные международно-правовые меры и события. Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины", - написал президент

В заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании, отмечается, что собеседники обсудили развитие событий в Украине на фоне военной агрессии РФ и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, они обсудили вопрос предоставления оружия большой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан.

Джонсон и Зеленский договорились провести еще один телефонный разговор в ближайшие дни.

Напомним, 3 мая Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеообращением.

9 апреля Джонсон посетил Киев. Он сообщил, что Великобритания даст Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Британия передаст Украине вооружения еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

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