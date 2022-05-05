Враги снова неудачно пытались захватить Попасную, - Генштаб ВСУ

РоSSия продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне, стремясь установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и сохранить сухопутный коридор между ними и Крымом. Также враг продолжает ракетные атаки по объектам транспортной инфраструктуры, чтобы воспрепятствовать перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

Одновременно РФ провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и Беларуси. Враги осуществляют перегруппировку, принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего и пытаются улучшить тактическое положение, сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения роSSийской стороной Правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Вооруженные силы Беларуси приведены в высшую степень боевой готовности для их проверки.

На Сиверском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

Из-за постоянных санитарных потерь РоSSия наращивает систему медицинского обеспечения войск и использует сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию, подконтрольную украинским властям. Также оккупанты пополняют потери личного состава за счет ускоренной подготовки военных по контракту.

Напомним, сегодня в полку "Азов" сообщили, что роSSийских оккупантов не выбили с "Азовстали", они еще находятся на территории завода. Враг прорвался на территорию предприятия 3 мая.

На "Азовстали" остаются украинские защитники, а в укрытиях – мирные жители.