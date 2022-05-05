Враги снова неудачно пытались захватить Попасную, - Генштаб ВСУ

Враг продолжает наступление в восточных регионах.

Враги снова неудачно пытались захватить Попасную, - Генштаб ВСУ
Українські військові
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

РоSSия продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне, стремясь установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и сохранить сухопутный коридор между ними и Крымом. Также враг продолжает ракетные атаки по объектам транспортной инфраструктуры, чтобы воспрепятствовать перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

Одновременно РФ провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и Беларуси. Враги осуществляют перегруппировку, принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего и пытаются улучшить тактическое положение, сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения роSSийской стороной Правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Вооруженные силы Беларуси приведены в высшую степень боевой готовности для их проверки.

На Сиверском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

Из-за постоянных санитарных потерь РоSSия наращивает систему медицинского обеспечения войск и использует сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию, подконтрольную украинским властям. Также оккупанты пополняют потери личного состава за счет ускоренной подготовки военных по контракту.

Напомним, сегодня в полку "Азов" сообщили, что роSSийских оккупантов не выбили с "Азовстали", они еще находятся на территории завода. Враг прорвался на территорию предприятия 3 мая.

На "Азовстали" остаются украинские защитники, а в укрытиях – мирные жители.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне продолжают лгать о гуманитарных коридорах и разворовывать аграрные предприятия: сводка ГенштабаРоSSияне продолжают лгать о гуманитарных коридорах и разворовывать аграрные предприятия: сводка Генштаба
Враг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 маяВраг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 мая
При поддержке авиации противник возобновил наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – ГенштабПри поддержке авиации противник возобновил наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – Генштаб
Войска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВАВойска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВА
Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 маяОккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая
РоSSияне пытались продать украденное в Украине зерно ЕгиптуРоSSияне пытались продать украденное в Украине зерно Египту
В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУВ Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
Войска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – ГенштабВойска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – Генштаб
Оккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 маяОккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 мая
Враг в сутки обстрелял восемь областей, – ГенштабВраг в сутки обстрелял восемь областей, – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости