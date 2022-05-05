Враг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 мая

Идут 71-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Вечером четверга, 5 мая, противник продолжает рваться на Донбасс и пробивать сухопутный "коридор" в Крым, информирует Апостроф.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В Вооруженных силах Беларуси отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные займы в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Изюма, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

Враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и Беларуси. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск.

На временно захваченных территориях кафиры продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения роSSийской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.


Игорь Тимофеев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – СинегубовВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – Синегубов
Сотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 маяСотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 мая
Враг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школаВраг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школа
Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 маяОккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая
Первый случай в истории: ВСУ под Харьковом уничтожили "уникальный" танк оккупантовПервый случай в истории: ВСУ под Харьковом уничтожили "уникальный" танк оккупантов
ОТГ "Восток" уничтожила 36 оккупантов и семь единиц техники врагаОТГ "Восток" уничтожила 36 оккупантов и семь единиц техники врага
Оккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 маяОккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 мая
Армии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУАрмии РФ не удается "компенсировать" потери личного состава за счет контрактников — СБУ
Под Харьковом ВСУ уничтожили роSSийскую радиолокационную станцию: фотоПод Харьковом ВСУ уничтожили роSSийскую радиолокационную станцию: фото
Враг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВАВраг ночью обстрелял Николаев, от ударов по Львову пострадали два человека, - сводка ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости