Враг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 мая

Идут 71-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Вечером четверга, 5 мая, противник продолжает рваться на Донбасс и пробивать сухопутный "коридор" в Крым, информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В Вооруженных силах Беларуси отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные займы в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Изюма, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ .

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

Враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и Беларуси. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск.

На временно захваченных территориях кафиры продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения роSSийской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.