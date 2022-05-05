ВСУ оттеснили войска РоSSии из "Азовстали"

Украинские военные 4 мая оттеснили оккупантов с территории завода "Азовсталь", заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

"Мы можем сказать, что вчера зашли роSSийские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас - обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - подчеркнул Арестович.

Советник отметил, что информация относительно продолжении боев в районе завода сейчас уточняется.