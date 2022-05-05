ВСУ оттеснили войска РоSSии из "Азовстали"

В районе завода до сих пор продолжаются бои.

ВСУ оттеснили войска РоSSии из
© Коллаж ZN.UA

Украинские военные 4 мая оттеснили оккупантов с территории завода "Азовсталь", заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

"Мы можем сказать, что вчера зашли роSSийские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас - обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - подчеркнул Арестович.

Советник отметил, что информация относительно продолжении боев в районе завода сейчас уточняется.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – СинегубовВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – Синегубов
Войска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВАВойска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВА
Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBCВеликобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBC
В Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское населениеВ Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское население
В РоSSии генерал наградил сына-подполковника "орденом мужества" за бегство от ЧерниговаВ РоSSии генерал наградил сына-подполковника "орденом мужества" за бегство от Чернигова
США готовы к новым санкциям против РоSSииСША готовы к новым санкциям против РоSSии
Войска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – ГенштабВойска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – Генштаб
Главный раввин РоSSии призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере и евреяхГлавный раввин РоSSии призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере и евреях
Великобритания применила новые санкции против РоSSии и ее пропагандистов и медиаВеликобритания применила новые санкции против РоSSии и ее пропагандистов и медиа
Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - МинобороныВойска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости