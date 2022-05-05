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2022-05-05
ВСУ оттеснили войска РоSSии из "Азовстали"
В районе завода до сих пор продолжаются бои.
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Украинские военные 4 мая оттеснили оккупантов с территории завода "Азовсталь", заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в
"Мы можем сказать, что вчера зашли роSSийские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас - обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - подчеркнул Арестович.
Советник отметил, что информация относительно продолжении боев в районе завода сейчас уточняется.
Анна Конюченко, ZN.ua