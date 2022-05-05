С начала войны в Украине погиб 221 ребенок

По состоянию на утро 5 мая в результате роSSийской агрессии в Украине пострадало более 629 детей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По официальным данным погиб 221 ребенок, ранено свыше 408.

“Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях”, – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

3 мая в результате обстрела роSSийскими оккупантами с. Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

Напомним, в селе Шибино на Киевщине обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.