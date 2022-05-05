С начала войны в Украине погиб 221 ребенок

Ранены более 408.

С начала войны в Украине погиб 221 ребенок
Фото: Владислав Кузніченко

По состоянию на утро 5 мая в результате роSSийской агрессии в Украине пострадало более 629 детей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По официальным данным погиб 221 ребенок, ранено свыше 408.

“Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях”, – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

3 мая в результате обстрела роSSийскими оккупантами с. Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

Напомним, в селе Шибино на Киевщине обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР МинобороныРоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР Минобороны
Сотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 маяСотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 мая
Войска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВАВойска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВА
Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурораИз-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурора
Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутникаКак выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника
Британская разведка назвала главную цель оккупантов в УкраинеБританская разведка назвала главную цель оккупантов в Украине
Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 маяОккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая
Беларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведкаБеларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведка
Кулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружиюКулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружию
РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый ДомРоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом
Последние новости
Подгружаем последние новости