РоSSийская армия потеряла уже 24 700 военных
Оккупанты лишились еще 15 танков и 41 боевой бронированной машины.
РоSSийская армия потеряла еще 200 военных, всего ликвидировано 24 700 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Потери роSSийской техники:
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танков ? 1092 (+15) ед,
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боевых бронированных машин ? 2651 (+41) ед,
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артиллерийских систем – 499 (+8) ед,
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РСЗО – 169 (+6) ед,
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средства ПВО – 83 (+2) ед,
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самолетов – 196 (+2) ед,
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вертолетов – 155 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40) ед,
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корабли /катера – 10 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
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специальная техника – 38 (+0),
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крылатые ракеты – 89 (+2).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении.
Напомним, за минувшие сутки Военно-воздушные силы ВСУ уничтожили девять воздушных целей.
Зенитные ракетные подразделения поразили два самолета роSSийских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты. Также были уничтожены еще два БПЛА противника.