Оккупанты лишились еще 15 танков и 41 боевой бронированной машины .

РоSSийская армия потеряла еще 200 военных, всего ликвидировано 24 700 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Потери роSSийской техники:

танков ? 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин ? 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем – 499 (+8) ед,

РСЗО – 169 (+6) ед,

средства ПВО – 83 (+2) ед,

самолетов – 196 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40) ед,

корабли /катера – 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальная техника – 38 (+0),

крылатые ракеты – 89 (+2).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении.

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за минувшие сутки Военно-воздушные силы ВСУ уничтожили девять воздушных целей.

Зенитные ракетные подразделения поразили два самолета роSSийских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты. Также были уничтожены еще два БПЛА противника.