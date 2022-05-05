Харьков все еще в планах оккупантов: в Пентагоне рассказали о происходящем

Харьков, война, бомбежка, обстрел

Оккупанты все еще мечтают захватить Харьков. Несмотря на то, что украинские защитники отбросили войска оккупантов от города, от своей цели враги не отказались.

Такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби во время своего брифинга.

"ВСУ никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить роSSийские войска примерно на 20-30 миль (32-48 км) к востоку от Харькова. И россияне не добились там никакого прогресса", – сказал представитель Минобороны США.

Джон Кирби

Но в Пентагоне все еще считают, что россияне хотят заполучить Харьков.

"Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса. Хотя технически это не относится к зоне ООС... У россиян все еще есть планы на Харьков, но они не добились никакого прогресса", – добавил Кирби.

Харьков, пожар, война, обстрел


Алексей Ионов, politeka.net

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