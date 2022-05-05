"Это настоящее гетто": в Сети появились кадры из фильтрационного лагеря для украинцев

"Фильтрационные лагеря в с.Безыменное превращены в настоящее гетто для мариупольцев. Это самая ужасная история, о которой стоит рассказывать всему миру".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, публикуя видео с середины фильтрационного лагеря. По его словам, в его распоряжении есть не только уникальные кадры лагеря, но и подробности издевательства над людьми.

"Без преувеличений - это новая страница военного преступления РоSSии, которое происходит прямо сейчас", - подчеркнул Андрющенко, назвав увиденное "настоящим гетто".

Советник мэра Мариуполя рассказал, что почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Около двух тысяч человек, которых разместили в с.Безыменное и в с.Казацкое Новоазовского района. Никаких личных вещей с собой взять не было разрешено, паспорта и другие документы, для идентификации личности оккупанты отобрали.

Мужчин разместили в помещении школы и клуба (на видео школа в пос. .Безыменное) и уже четвертую неделю насильно удерживают, не позволяя покидать территорию без конвоя роSSийских военных. Андрющенко отмечает, что условия содержания ужасные – люди вынуждены спать на полу в коридорах, медицинской помощи нет, уже зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы преобразован в изолятор, где закрыты без медицинского ухода большое количество людей.

В с. Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

"В случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других из задержанных. Трехразовое питание настоящей баландой, в месте содержания в качестве точки гигиены одна раковина с холодной водой на тысячи людей. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых " - рассказал Андрющенко.

Документы у людей забрали, взамен выдали бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря. Тех, кто пробует сбежать - возвращают и бьют.

Всех удержанных, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работу по благоустройству в с. Безыменное и г.Новоазовск. Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. Также было сообщено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве «пленных». Для этого их переоденут в форму украинских солдат.

По словам Андрющенко, обратная сторона этого ужаса - судьба женщин, остающихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Оккупанты тотально грабят дома, даже если в помещении есть люди. Из-за страха изнасилования женщины на улицу не выходят.

"Все это еще раз показывает реалии оккупации. Превращение Мариуполя в настоящее гетто. О котором вновь молчит мир», - подчеркнул Андрющенко.