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2022-05-05
Сотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 мая
Полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия против Украины, длится 71 день. За это время русское оккупационное войско потеряло десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники, информирует
Об общих боевых потерях врага на 5 мая сообщают в Генштабе ВСУ.
Ориентировочные потери роSSийских кафиров в войне против Украины:
- личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1092 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
- артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
- РСЗО - 169 (+6) ед,
- средства ПВО - 83(+2) ед,
- самолетов - 196 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
- корабли /катера - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
- специальная техника - 38(+0),
- крылатые ракеты – 89 (+2).
По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Попаснянском направлении.
Лиза Бровко, Апостроф