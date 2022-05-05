Сотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 мая

Полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия против Украины, длится 71 день. За это время русское оккупационное войско потеряло десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники, информирует Апостроф.

Об общих боевых потерях врага на 5 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Ориентировочные потери роSSийских кафиров в войне против Украины:

  • личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1092 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
  • артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
  • РСЗО - 169 (+6) ед,
  • средства ПВО - 83(+2) ед,
  • самолетов - 196 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
  • корабли /катера - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
  • специальная техника - 38(+0),
  • крылатые ракеты – 89 (+2).

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Попаснянском направлении.


Лиза Бровко, Апостроф

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