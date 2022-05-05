Сотни оккупантов гибнут в Украине каждый день: сводка по потерям врага на 5 мая

Полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия против Украины, длится 71 день. За это время русское оккупационное войско потеряло десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники, информирует Апостроф .

Об общих боевых потерях врага на 5 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Ориентировочные потери роSSийских кафиров в войне против Украины:

личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем - 499 (+8) ед,

РСЗО - 169 (+6) ед,

средства ПВО - 83(+2) ед,

самолетов - 196 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальная техника - 38(+0),

крылатые ракеты – 89 (+2).

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Попаснянском направлении.