Украинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фото

Уроженец Луганщины Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен к врагу – впервые это произошло в 2018 году, после чего военный был освобожден в рамках масштабного обмена пленными в 2019 году, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Стоит отметить, что Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченного вблизи Керченского пролива роSSийскими силовиками в ноябре 2018 г. и противоправно удерживаемых в РФ . Тогда на родину он вернулся 7 сентября 2019, когда между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными.

Когда началась война в Украине, военный работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям. Известно, что был захвачен россиянами еще в марте, второй раз за последние четыре года.