Враг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школа

Также атакованы села на юге Херсонской и Николаевской областей. В результате обстрелов погибла женщина, получили ранения шесть человек.

Окупанти обстріляли Миколаїв та села на півдні Херсонської та Миколаївської областей

За прошедшие сутки роSSийские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". На севере Херсона и Николаевщины враг накрывает огнем села, которые покинул, отступив.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Согласно сообщению, в результате обстрелов одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные утраты уточняются.

Город Николаев беспощадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, существенно повреждена одна школа. Информация о пострадавших уточняется.

Во время очередной попытки БПЛА "Орлан-10" разведать наши позиции в Николаевской области вражеского шпиона сбили зенитно-ракетные подразделения.

За сутки ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения сил обороны юга Украины поразили около 130 вражеских целей. Что обеспечило потери противника в количестве 50 военных и 11 единиц техники, а это две самоходные гаубицы "Мста-С", пять единиц бронированной техники, три единицы автомобильной техники и один БпЛА.

Состав корабельной группировки россиян в Черном море не меняется. Три ракетных корабля и одна подлодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают ситуацию и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях.

Напомним, ночью 4 мая обстреляли один из районов Николаева, жертв нет.

К слову, в Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что, атакуя города на юге Украины, РоSSия стремится контролировать доступ к Черному морю.