Враг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школа
Также атакованы села на юге Херсонской и Николаевской областей. В результате обстрелов погибла женщина, получили ранения шесть человек.
За прошедшие сутки роSSийские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". На севере Херсона и Николаевщины враг накрывает огнем села, которые покинул, отступив.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".
Согласно сообщению, в результате обстрелов одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные утраты уточняются.
Город Николаев беспощадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, существенно повреждена одна школа. Информация о пострадавших уточняется.
Во время очередной попытки БПЛА "Орлан-10" разведать наши позиции в Николаевской области вражеского шпиона сбили зенитно-ракетные подразделения.
За сутки ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения сил обороны юга Украины поразили около 130 вражеских целей. Что обеспечило потери противника в количестве 50 военных и 11 единиц техники, а это две самоходные гаубицы "Мста-С", пять единиц бронированной техники, три единицы автомобильной техники и один БпЛА.
Состав корабельной группировки россиян в Черном море не меняется. Три ракетных корабля и одна подлодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают ситуацию и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях.
Напомним, ночью 4 мая обстреляли один из районов Николаева, жертв нет.
К слову, в Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что, атакуя города на юге Украины, РоSSия стремится контролировать доступ к Черному морю.