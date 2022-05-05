Враг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школа

Также атакованы села на юге Херсонской и Николаевской областей. В результате обстрелов погибла женщина, получили ранения шесть человек.

Враг обстрелял Николаев "смерчами": повреждены стратегические объекты, зоопарк и школа
Окупанти обстріляли Миколаїв та села на півдні Херсонської та Миколаївської областей
Фото: Facebook Оперативного командування "Південь".

За прошедшие сутки роSSийские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". На севере Херсона и Николаевщины враг накрывает огнем села, которые покинул, отступив.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Согласно сообщению, в результате обстрелов одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные утраты уточняются.

Город Николаев беспощадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, существенно повреждена одна школа. Информация о пострадавших уточняется.

Во время очередной попытки БПЛА "Орлан-10" разведать наши позиции в Николаевской области вражеского шпиона сбили зенитно-ракетные подразделения.

За сутки ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения сил обороны юга Украины поразили около 130 вражеских целей. Что обеспечило потери противника в количестве 50 военных и 11 единиц техники, а это две самоходные гаубицы "Мста-С", пять единиц бронированной техники, три единицы автомобильной техники и один БпЛА.

Состав корабельной группировки россиян в Черном море не меняется. Три ракетных корабля и одна подлодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают ситуацию и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях.

Напомним, ночью 4 мая обстреляли один из районов Николаева, жертв нет.

К слову, в Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что, атакуя города на юге Украины, РоSSия стремится контролировать доступ к Черному морю.



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