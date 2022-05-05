Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурора
Более 408 детей получили ранения.
По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408,
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.