Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.