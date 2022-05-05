Британская разведка назвала главную цель оккупантов в Украине

Страна-оккупант РоSSия пытается полностью заблокировать Украине выход к Черному морю. С этой целью россияне продолжают обстреливать портовые города: Одессу, Херсон и Мариуполь, информирует Апостроф .

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в сведении разведки по роSSийскому вторжению в Украину по состоянию на вечер 4 мая.

"Продолжающиеся нападения на ключевые города, такие как Одесса, Херсон и Мариуполь, подчеркивают их желание полностью контролировать доступ к Черному морю", – говорится в сводке.

Разведчики считают, что РоSSия стремится контролировать морские сообщения Украины для нанесения ущерба украинской экономике.

Также британская разведка отметила, что хоть роSSийские наземные операции сосредоточены на востоке, ракетные обстрелы ведутся по всей территории страны. Так оккупанты пытаются помешать Украине пополнять запасы оружия и техники, которую везут с Запада.

"Поскольку роSSийские операции захлебнулись, они продолжают атаковать невоенные цели, учитывая школы, больницы, жилые дома и транспортные узлы. Это указывает на готовность РФ поражать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решительность Украины", – резюмируют разведчики.