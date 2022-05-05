Британская разведка назвала главную цель оккупантов в Украине

Страна-оккупант РоSSия пытается полностью заблокировать Украине выход к Черному морю. С этой целью россияне продолжают обстреливать портовые города: Одессу, Херсон и Мариуполь, информирует Апостроф.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в сведении разведки по роSSийскому вторжению в Украину по состоянию на вечер 4 мая.

"Продолжающиеся нападения на ключевые города, такие как Одесса, Херсон и Мариуполь, подчеркивают их желание полностью контролировать доступ к Черному морю", – говорится в сводке.

Разведчики считают, что РоSSия стремится контролировать морские сообщения Украины для нанесения ущерба украинской экономике.

Также британская разведка отметила, что хоть роSSийские наземные операции сосредоточены на востоке, ракетные обстрелы ведутся по всей территории страны. Так оккупанты пытаются помешать Украине пополнять запасы оружия и техники, которую везут с Запада.

"Поскольку роSSийские операции захлебнулись, они продолжают атаковать невоенные цели, учитывая школы, больницы, жилые дома и транспортные узлы. Это указывает на готовность РФ поражать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решительность Украины", – резюмируют разведчики.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурораИз-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 221 ребенок — Офис генпрокурора
Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутникаКак выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника
Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 маяОккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая
ВСУ 4 мая поразили девять воздушных целей роSSийских оккупантовВСУ 4 мая поразили девять воздушных целей роSSийских оккупантов
Беларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведкаБеларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведка
Кулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружиюКулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружию
РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый ДомРоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом
Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачейНидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей
Первый случай в истории: ВСУ под Харьковом уничтожили "уникальный" танк оккупантовПервый случай в истории: ВСУ под Харьковом уничтожили "уникальный" танк оккупантов
В результате обстрелов оккупантов погиб журналист Александр МаховВ результате обстрелов оккупантов погиб журналист Александр Махов
Последние новости
Подгружаем последние новости