Секрет победы над оккупантами под Киевом от командира 72 ОМБр

Храбрость и высокий профессионализм украинских защитников отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует ZN.ua.

Секрет победы над оккупантами под Киевом от командира 72 ОМБр
Скриншот с видео
© Facebook/Генштаб ВСУ

Полковник Александр Вдовиченко, командир 72 ОМБр им. Черных Запорожцев рассказал, как украинские защитники держали оборону на подступах к Киеву против врага, значительно превосходящего в живой силе и технике, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Полковник Александр Вдовиченко, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого, рассказывает об обороне подступов к Киеву вместе со своим подразделением возле села Мощун Киевской области. По его словам, враг окапывался на западной окраине населенного пункта и в лесу, и уже готовился вести наступление в направлении населенного пункта Горенка.

Артиллерийскими обстрелами по позициям русских захватчиков, украинские воины сдерживали дальнейшее наступление вражеских войск. Отсутствие необходимых разведданных и не понимание настоящего количества защитников села, не позволили продвинуться дальше в направлении Киева, ведь противник не имел представления, сколько украинских военнослужащих останется у них в тылу.

Взорванные переправы через водоемы, затопление части полей и населенных пунктов мешали движению роSSийской техники. Автоматами, ручными гранатометами, бойцы 72 ОМБр наносили значительные потери врагу. Однако главный секрет победы, по мнению полковника Вдовиченко, состоит в мотивации бойца.

"Какой бы ни была броня, какими бы ни были технологии, какой бы ни была техника, все равно этому всему дает жизнь человек. Преимущество украинцев в том, что они защищают свою землю " - заявляет командир 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, каждый сантиметр украинской земли. Наша главная сила - люди. Воюют солдаты и командиры, это, прежде всего, их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им. Горжусь каждым и каждой!" – цитирует Залужного пресс-служба Генштаба.


Дарья Кепова, ZN.ua

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