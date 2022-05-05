Зеленский просит генсека ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность генсеку ООН за его усилия по эвакуации украинских граждан с "Азовстали". Он также проинформировал Гутерреша об успешном проведении первого этапа, во время которого удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Президент Украины поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", - отметил Зеленский.

Он также обратился к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Гутерреш заверил, что делает все возможное для спасения людей в Мариуполе.

27 апреля генсек ООН прибыл в Украину. До этого он посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили предложения гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.