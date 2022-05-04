США готовы к новым санкциям против РоSSии

Штаты открыты к обсуждению новых ограничений против РФ, информирует ZN.ua.

США готовы к новым санкциям против РоSSии
© Flickr/White House

Администрация президента США всегда готова и открыта к переговорам относительно введения новых санкций против РоSSии. Штаты уже планируют подобные переговоры с партнерами по G7. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — сказал Байден.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для шестого пакета рассматриваются:

  • отключение от международной платежной системы SWIFT трех роSSийских банков, в том числе Сбербанка
  • запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов РоSSии
  • запрет на предоставление роSSийским компаниям услуг ряда европейских специалистов.
  • поэтапный отказ от импорта роSSийской нефти

Отказ от нефти, по словам фон дер Ляйен, должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года. Тем не менее, страны ЕС пока не согласовали перечень санкций, обсуждение продолжится на этой неделе.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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