Администрация президента США всегда готова и открыта к переговорам относительно введения новых санкций против РоSSии. Штаты уже планируют подобные переговоры с партнерами по G7. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — сказал Байден.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для шестого пакета рассматриваются:

отключение от международной платежной системы SWIFT трех роSSийских банков, в том числе Сбербанка

запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов РоSSии

трех крупных государственных телеканалов РоSSии запрет на предоставление роSSийским компаниям услуг ряда европейских специалистов.

поэтапный отказ от импорта роSSийской нефти