США готовы к новым санкциям против РоSSии
Штаты открыты к обсуждению новых ограничений против РФ, информирует
Администрация президента США всегда готова и открыта к переговорам относительно введения новых санкций против РоSSии. Штаты уже планируют подобные переговоры с партнерами по G7. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время
«Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — сказал Байден.
Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для шестого пакета рассматриваются:
- отключение от международной платежной системы SWIFT трех роSSийских банков, в том числе Сбербанка
- запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов РоSSии
- запрет на предоставление роSSийским компаниям услуг ряда европейских специалистов.
- поэтапный отказ от импорта роSSийской нефти
Отказ от нефти, по словам фон дер Ляйен, должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года. Тем не менее, страны ЕС пока не согласовали перечень санкций, обсуждение продолжится на этой неделе.