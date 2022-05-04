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2022-05-04
В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
Оккупанты могут привлечь для ракетных ударов корабельный состав Черноморского флота РФ, информирует
© Министерство обороны РФ
В акватории Черного моря три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в готовности к применению ракетного вооружения для ударов по территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в
Отмечается, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать район ведения боевых действий, вести разведку и осуществлять огневую поддержку на приморском направлении.
В Генштабе не исключают, что оккупанты могут привлечь этот корабельный состав к нанесению ракетных ударов по Украине.
Максим Царук, ZN.ua