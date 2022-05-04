В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ

В акватории Черного моря три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в готовности к применению ракетного вооружения для ударов по территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Отмечается, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать район ведения боевых действий, вести разведку и осуществлять огневую поддержку на приморском направлении.

В Генштабе не исключают, что оккупанты могут привлечь этот корабельный состав к нанесению ракетных ударов по Украине.