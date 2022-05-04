В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ

Оккупанты могут привлечь для ракетных ударов корабельный состав Черноморского флота РФ, информирует ZN.ua.

В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
© Министерство обороны РФ

В акватории Черного моря три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" находятся в готовности к применению ракетного вооружения для ударов по территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать район ведения боевых действий, вести разведку и осуществлять огневую поддержку на приморском направлении.

В Генштабе не исключают, что оккупанты могут привлечь этот корабельный состав к нанесению ракетных ударов по Украине.


Максим Царук, ZN.ua

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