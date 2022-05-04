Оккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 мая

Идут 70-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . Вечером среды, 4 мая, противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов. Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по Харькову. Оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько. Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на Лиман, Орехово, Попасную, Большую Новоселку, Гуляйполе, Камышеваху и Орехов.

В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении кафиры вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.

На Новопавловском направлении кафиры предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях вооруженные силы Беларуси усиливают участки украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения опрокидывания резервов наших войск на угрожающие направления, противник удерживает вблизи украинской границы в районе с. Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота РоSSии продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".