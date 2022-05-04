РоSSия продолжает блокировать наши подразделения в районе Азовстали, – Минобороны

РоSSийская Федерация продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. Были попытки штурма, периодически продолжаются артиллерийские и ракетно-бомбовые удары с авиации.

Об этом на брифинге 4 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Какая ситуация там по состоянию прямо на эту минуту – сказать не могу, у меня нет оперативных данных", – заявил он.

Ряд медиа распространил информацию, что россияне якобы прорвались к заводу Азовсталь, где находятся украинские защитники и гражданские люди.

Напомним, из Мариуполя идет эвакуация. Вчера до Запорожья доехали 156 человек. Эти люди были вывезены с Азовстали и другой территории города 1 мая, оккупанты задерживали автобус проверками. 3 мая почти две тысячи мариупольцев ждали эвакуации возле Бердянска. Из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя добрались до подконтрольной украинскому правительству территории всего три.

В укрытиях предприятия находились сотни мирных жителей. РоSSияне наносили удары бомбами, которые способны уничтожить даже бункеры.