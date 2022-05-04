РоSSия продолжает блокировать наши подразделения в районе Азовстали, – Минобороны

Были попытки штурма.

РоSSия продолжает блокировать наши подразделения в районе Азовстали, – Минобороны
Фото: Маріупольська міська рада/VIA REUTERS

РоSSийская Федерация продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. Были попытки штурма, периодически продолжаются артиллерийские и ракетно-бомбовые удары с авиации.

Об этом на брифинге 4 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Какая ситуация там по состоянию прямо на эту минуту – сказать не могу, у меня нет оперативных данных", – заявил он.

Ряд медиа распространил информацию, что россияне якобы прорвались к заводу Азовсталь, где находятся украинские защитники и гражданские люди.

Напомним, из Мариуполя идет эвакуация. Вчера до Запорожья доехали 156 человек. Эти люди были вывезены с Азовстали и другой территории города 1 мая, оккупанты задерживали автобус проверками. 3 мая почти две тысячи мариупольцев ждали эвакуации возле Бердянска. Из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя добрались до подконтрольной украинскому правительству территории всего три.

В укрытиях предприятия находились сотни мирных жителей. РоSSияне наносили удары бомбами, которые способны уничтожить даже бункеры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSиянам планируют запретить покупать недвижимость в ЕСРоSSиянам планируют запретить покупать недвижимость в ЕС
Вчера РоSSия нанесла около 50 авиаударов по объектам в Украине, – МинобороныВчера РоSSия нанесла около 50 авиаударов по объектам в Украине, – Минобороны
Войска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - МинобороныВойска РФ пытаются ускорить наступление на востоке Украины - Минобороны
Разрушение инфраструктуры свидетельствует о том, что для РФ Украина является только плацдармом — МинобороныРазрушение инфраструктуры свидетельствует о том, что для РФ Украина является только плацдармом — Минобороны
Focus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против УкраиныFocus: РоSSия загнала себя в тупик в войне против Украины
Агитируют «казаков» и безработных: в РФ продолжается скрытая мобилизация — ГУР МинобороныАгитируют «казаков» и безработных: в РФ продолжается скрытая мобилизация — ГУР Минобороны
РоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали деталиРоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали детали
РоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей УкраинеРоSSия терпит ужасные потери, отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине
РоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанцияРоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанция
Эвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжаетсяЭвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжается
Последние новости
Подгружаем последние новости